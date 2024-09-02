■アイナ・ジ・エンド、スカパラ、宮本浩次との集合ショットも公開！『SWEET LOVE SHOWER 2024』は「ちょっとした伝説になる日」 【写真】ステージ衣装に初めて猫耳を付けたアイナ・ジ・エンド アイナ・ジ・エンドが自身のInstagramを更新し、音楽フェス『SWEET LOVE SHOWER 2024』出演時のオフショットを投稿した。 8月30日から3日間にわたって開催された『SWEET LOVE SHOWER 2024』。アイナは9月1日に出演し、「Frail」