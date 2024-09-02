柔道男子１００キロ級で２１年東京五輪金メダリストのウルフ・アロン（２８）＝パーク２４＝が２日、母校の葛飾区立小松南小と出身の葛飾区役所訪問した後、報道陣の取材に応じた。来年６月の全日本実業団体対抗大会で現役引退すると語った。直近のパリ五輪は個人戦で７位、団体で銀メダルを獲得した。五輪後すぐに引退しなかったのは「楽しみながら最後柔道をやる機会を設けたかった」ことと、「たくさんの方に（国内で）生で