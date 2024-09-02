セブン―イレブン・ジャパンの「お店で揚げたドーナツ（メープル）」セブン―イレブン・ジャパンは2日、レジカウンター脇でのドーナツの販売を3日から開始すると発表した。東京都、千葉県、埼玉県の店舗で発売し、全国拡大を目指す。セブンは以前もドーナツを提供していたが2017年に撤退。若い女性や子どもを中心に今後、需要が見込まれることから再参入を決めた。発売するのは「お店で揚げたドーナツ」。工場で生地から製造し