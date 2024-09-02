【AFP＝時事】米国でレーバーデー連休中日の1日、最大1万人のホテル従業員がストライキに突入した。ストが決行されたのはボストン、サンフランシスコ、ホノルルなど8都市のホテル25軒。従業員らは賃上げに加え、スタッフ数をコロナウイルス流行前の水準に回復させるよう要求している。ストを呼び掛けた衣料・サービス産業労組「ユナイト・ヒア（Unite Here）」によると、ヒルトン（Hilton）、ハイアット（Hyatt）、シェラトン