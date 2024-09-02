【AFP＝時事】24-25イタリア・セリエAは1日、第3節の試合が行われ、ユベントス（Juventus）は0-0でASローマ（AS Roma）と引き分け、ティアゴ・モッタ（Thiago Motta）新監督の下で開幕3連勝はならなかった。試合は目立った動きやゴール前での攻防に欠け、いずれも3ゴールを奪って勝利した開幕2試合に見劣りする内容となった。これでユベントスは勝ち点7とし、得点差で首位インテル（Inter Milan）に次ぐ2位となっている。モ