●違いのわかる大人を目指すあなたに、ブランド品鑑定にまつわる知識をクイズ形式でご紹介します。今回は、「『ロレックス オイスターパーペチュアル』(Ref.1126000)、文字盤カラーのブルーとターコイズブルーで相場はどう変わるのか。」『ロレックス オイスターパーペチュアル 文字盤カラー ブルー』と『ロレックス オイスターパーペチュアル 文字盤カラー ターコイズブルー』、買取価格はどちらが高い?ロレックスを代表する「オ