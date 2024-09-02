YOSHIKIの“世界一豪華なディナーショー”＜EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2024 in TOKYO JAPAN＞が、8月31日にグランドハイアット東京で華々しくフィナーレを迎えた。◆ショー 画像10周年を迎えた今回は、1席30万円の「VIP Premium パッケージ」が用意されたが瞬く間にソールドアウトしたことも開催前から大きな話題を呼んだ。10月に緊急手術を控え、頸椎の激しい痛みや手の痺れ・痛みを堪えてのまさに満身創痍の中、Breakfas