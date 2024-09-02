◆セ・リーグ【出場選手登録】なし【出場選手登録抹消】▽広島コルニエル投手▽広島田村俊介外野手▽巨人若林楽人外野手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽オリックス高島泰都投手▽楽天滝中瞭太投手【出場選手登録抹消】▽オリックス安達了一内野手▽ロッテ東妻勇輔投手▽日本ハムスティーブンソン外野手