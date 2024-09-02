＜３＞米海軍、新しい低コスト中距離対艦ミサイル探し米海軍が海外のパートナーが急速に海上打撃能力を確保できる新しい低コスト中距離対艦ミサイルの開発と早期戦力化を支援する業界を求めている。先月２０日から２１日まで、米海軍航空システム司令部（ＮＡＶＡＩＲ）は連合経済性海上打撃（ＣＡＭＳ）武器体系に対する業界の日の行事を開いた。この行事は業界の意見をまとめて関連力量を把握するために発行された情報要請（ＲＦ