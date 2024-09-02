1日午後、ハン・ソヒが海外スケジュールを終え、仁川（インチョン）国際空港を通じてタイ・バンコクから帰国した。・ハン・ソヒ、ビキニ姿で愛嬌たっぷりのポーズ…鮮やかなタトゥーに注目・パク・ソジュン＆ハン・ソヒ主演のNetflixドラマ「京城クリーチャー」シーズン2が9月27日に公開！