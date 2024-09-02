米軍普天間飛行場の沖縄県名護市辺野古移設で、軟弱地盤改良工事の設計変更を県が不承認とした処分を取り消した国の裁決を巡り、県が処分の効力回復を求めた抗告訴訟の控訴審判決で、福岡高裁那覇支部は2日、県側の控訴を棄却した。