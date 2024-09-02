モンデリーズ･ジャパンは9月9日から、ビスケットブランド「オレオ」から新フレーバー「オレオ いちごクリーム」を全国発売する。【関連記事】カルビー“道民のためのポテトチップス”「じゃがいも道 ほたてと昆布の旨しお味」2024年も道内で発売、道産じゃがいもを使って北海道工場で製造バニラクリーム、チョコレートクリームに続く新たなフレーバーを“熱望する声”が多くのファンから寄せられていたという。モンデリーズ･ジャパ