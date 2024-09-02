南ア大統領、人民英雄記念碑に献花2日、人民英雄記念碑に献花する南アフリカのラマポーザ大統領。（北京＝新華社記者/翟健嵐）【新華社北京9月2日】南アフリカのラマポーザ大統領は2日午前、中国北京市の天安門広場を訪れ、人民英雄記念碑に献花した。