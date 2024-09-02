OSK日本歌劇団の翼和希（つばさ・かずき）が、9月2日（月）付けで次期トップスターに就任した。 連続テレビ小説『ブギウギ』で、劇団創設時のトップスターの橘アオイ役として出演したことでも知られる翼。8月の新橋演舞場『レビュー 夏のおどり』公演をもって卒業した前トップスター・楊琳（やん・りん）からバトンを受け継いだ。劇団によると「ドラマを通じて先輩たちの思いを追体験し、100年を超える当