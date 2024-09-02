週明け２日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比５３円１２銭高の３万８７００円８７銭だった。値上がりは２営業日連続。前週末の米市場で主要株価指数がそろって上昇した流れを引き継いだ。取引開始直後は一時、前週末終値比で４００円超上昇し、約１か月ぶりに３万９０００円台を回復した。その後は高値への警戒から当面の利益を確定する売りが出た。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は３・３６ポイン