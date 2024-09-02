週明け２日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比５３円１２銭高の３万８７００円８７銭だった。値上がりは２営業日連続。前週末の米市場で主要株価指数がそろって上昇した流れを引き継いだ。取引開始直後は一時、前週末終値比で４００円超上昇し、約１か月ぶりに３万９０００円台を回復した。その後は高値への警戒から当面の利益を確定する売りが出た。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は３・３６ポイン
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. ほぼ風俗? メンズエステの裏事情
- 2. VTuber事務所 蛮行に法的対応
- 3. やす子 マラソン完走で「本音」
- 4. 24hマラソン 沿道からの手に恐怖
- 5. 妻に薬盛り男72人にレイプか 仏
- 6. 団員急死 宝塚宙組トップ退団へ
- 7. 80歳にしては…みの近影に驚きも
- 8. ドン・ファンの元妻に実刑判決
- 9. 大谷の成績をグラフ化 米唖然
- 10. 堀内恒夫氏 49歳息子が死去
- 1. ドン・ファンの元妻に実刑判決
- 2. 夫は恋愛強者 息子のSNSに衝撃DM
- 3. 通学1時間超 うつ症状リスク増加
- 4. 横浜駅商業施設12階から女性転落 下で…
- 5. 進次郎氏の致命的誤字 SNS失笑
- 6. 転落死 重過失致死容疑も視野に
- 7. 海に沈む車に気付く…男女死亡
- 8. 女児服から「キャラ」消えたワケ
- 9. 堀江氏「米、全然不足してない」
- 10. 男性の顔を傘で突き刺した男逮捕
- 1. 大雨に1人でラブホ 常連に違和感
- 2. 全国最年少の現職市長が誕生
- 3. 社長室に卓球台? ユニークな会社
- 4. 佳子さまが結婚学んだ2人の人物
- 5. 男女4人でドライブ旅行 絶縁へ
- 6. 異例の反響 行方不明展人気の訳
- 7. 24時間TV寄付金着服 元局長の今
- 8. 田崎氏語る総理に向かない政治家
- 9. LINEきて…同人ビデオ出演の恐怖
- 10. 父殴る母 失禁も玄関で仁王立ち
- 1. 妻に薬盛り男72人にレイプか 仏
- 2. 美しい顔で1位 韓国美女の現在
- 3. 韓アイドル「独島」歌い批判殺到
- 4. 手足の指が計25本 印で男児誕生
- 5. 墺医者 13歳娘に手術させて解雇
- 6. 米の凍結遺体 50年ぶり身元特定
- 7. スマホ夢中 異変気づかず孫溺死
- 8. BTS振付師 怒りあらわにした理由
- 9. 露に過去最大のドローン攻撃か
- 10. TWICE活動休止中にバイト 初告白
- 1. 「米足りない」正体と今後の価格
- 2. Seriaの閉店ラッシュ 悲鳴続々
- 3. 東大推薦の天才「学力いらない」
- 4. 若手が辞めない会社 3つの共通点
- 5. 老後に貯金2000万 足らないワケ
- 6. 「ながら勉強」子の学力水の泡
- 7. 身分証なし 貧困20歳男性の事情
- 8. 月収200万円 男性の幸せな脱サラ
- 9. JR京葉線 異例のダイヤ再改正
- 10. 急に父親が失明 介護の幕開けに
- 1. SoftBank Android単体購入不可に
- 2. 新築マンション「買えない」7割
- 3. コールマンがAmazonで最大42%OFF
- 4. 人気イヤホンがAmazonで27%OFFに
- 5. adidasやNBのシューズ最大46%OFF
- 6. 男女4人でドライブ旅行 絶縁へ
- 7. 血液の備蓄不足 猛暑で足遠のく
- 8. バービーのガラケー 1.9万で登場
- 9. Amazonでビールが最大33％オフに
- 10. iPad miniを凌駕する？ ミニでハイスぺ…
- 11. 極薄の「iPhone17 Air」を発表か
- 12. Championやヘインズが最大46%OFF
- 13. Ryzen 8000Gシリーズを試す - Ryzen 7 …
- 14. 大河原克行のNewsInsight 第269回 日本…
- 15. Fender Custom Shopより「2024 CUSTOM …
- 16. ASUSから発売したChromebook Plus「CM3…
- 17. MinifyされたJavaScriptのコードをChat…
- 18. マスクが年賀ノベルティに変身！ お正…
- 19. Radeon RX 7900 GREを試す - 伏兵「GRE…
- 20. 携帯電話サービス「UQ mobile」にて電…
- 1. 大谷の成績をグラフ化 米唖然
- 2. 堀内恒夫氏 49歳息子が死去
- 3. BDで失神KO 動けず担架で搬送
- 4. 日本人9歳 久保超えでバルサ入団
- 5. 「大谷大谷…」ド軍データに恐怖
- 6. DeNA戦力外 猛勉強し医学部入学
- 7. 薬物疑惑の平本 緊急記者会見へ
- 8. 今永 米国人を爆笑させた珍回答
- 9. 新潟記念 馬券26億円超が返還に
- 10. ヴァラン 出場23分で契約解除か
- 1. やす子 マラソン完走で「本音」
- 2. VTuber事務所 蛮行に法的対応
- 3. 24hマラソン 沿道からの手に恐怖
- 4. 団員急死 宝塚宙組トップ退団へ
- 5. 80歳にしては…みの近影に驚きも
- 6. 沙也加さん元恋人に墓教えぬ理由
- 7. 「胸固定して」やす子に心配の声
- 8. フワより悪か Aマッソ加納に非難
- 9. やす子「ギャラいただいてない」
- 10. 若槻の退社に事務所喜び? 裏の顔
- 1. コストコで3万購入 ママ友の反応
- 2. 痛んだ野菜を隠蔽して提供…怒り
- 3. 老後資金3千万 妻が離婚決めた訳
- 4. 歌唱力が凄い女性歌手 2位MISIA
- 5. 50代からは「やめるべき」美容法
- 6. 家族より金...ケチな父親の末路
- 7. 送別会 同僚のありえない贈り物
- 8. 出産で妻不在 夫のメンタル崩壊
- 9. 夫嫌いも離婚せず 妻たちの事情
- 10. 家事を巡りLINE大量 元夫に呆れ