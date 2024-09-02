８月３１〜９月１日に放送された日本テレビ系「２４時間テレビ４７」の番組平均の世帯視聴率が、歴代３０位の１２・５％だったことが２日、分かった。昨年の世帯視聴率は１１・３％で、１・２％上昇した。コンテンツ戦略本部コンテンツ戦略局の江成真二氏は、「来年もさらに思いのこもった２４時間テレビをお届けしてまいります」とコメントした。最終枠のＰＡＲＴ１０（１日、後７・００〜８・５４）は１９・７％で、瞬間最