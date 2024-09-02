漫才コンビ「ハイヒール」リンゴ（63）が2日、カンテレの情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分＝関西ローカル）に出演。再婚を発表した俳優東出昌大について語った。東出は8月27日、YouTubeチャンネルを更新し、再婚を発表。「冬か新春（年明け）」に出産予定だとも伝えた。リンゴは「昨日暇やったんで、一日中、YouTubeとか見てた中で、東出さんも見てたんですよ」と東出のYouTubeチャンネルを見たと告白した