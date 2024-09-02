国際ビジネスコミュニケーション協会(IIBC)は10月19日、親子で英語学習に取り組む人を対象にした企画「親子で伸ばそ!基礎から英語トライやる2024」を東京外国語大学 府中キャンパスにて実施する。「親子で伸ばそ!基礎から英語トライやる2024」同団体は『ゴガクル』協力のもと、英語4技能を測定する英語学習初級・中級者向けのTOEIC Bridge Testsを活用し、親子で一緒に楽しく、気軽に英語を学べる1日限定のスペシャルイベントを開