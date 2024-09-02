芸能事務所「パパドゥ」が２日、公式サイトを更新。所属していた俳優・永山絢斗の独立を発表した。公式サイトには「本日は、永山絢斗さんが弊社との専属契約を満了し、２０２４年８月３１日をもちまして円満に退社する事になりましたので、そのご報告をさせていただきます」と伝えた。永山は２０２３年６月、４月に東京・目黒区の自宅マンションで大麻を所持したとして大麻取締法違反の容疑で逮捕された。同年９月１日、東