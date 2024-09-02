今日2日(月)は前線や元台風10号が持ち運んだ暖かく湿った空気の影響で、大気の状態が非常に不安定になっています。東北にはライン状の活発な雨雲や雷雲がかかっており、激しい雨が降ったり、落雷が発生したりしています。今夜遅くにかけて大雨災害に厳重警戒。東北でライン状の雷雲激しい雨を観測今日2日(月)は北日本付近に延びている前線や元台風10号が持ち運んだ暖かく湿った空気の影響で、北日本や東日本では大気の状態が非常