阪神電鉄は２日、甲子園歴史館で「投手王国」と題した阪神の企画展を実施すると発表した。過去に沢村賞を受賞した村山実氏、井川慶氏ら歴代の大投手から今季のチームを支える才木浩人投手ら現役選手まで、阪神で活躍した投手にスポットを当てた展示コーナー。３日から来年２月１１日まで開催する。