日本野球機構（NPB）は2日、出場登録・抹消選手を公示。巨人が若林楽人外野手（26）の登録を抹消した。◇出場選手登録【オリックス】高島泰都投手（先発要員）【楽天】滝中瞭太投手（先発要員）◇同抹消【広島】コルニエル投手、田村俊介外野手（いずれも再調整）【巨人】若林楽人外野手（再調整）【オリックス】安達了一内野手（再調整）【ロッテ】東妻勇輔投手（再調整）【日本ハム】スティーブンソン外野手（再調整）