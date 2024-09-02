ジェイフロンティア [東証Ｇ] が9月2日大引け後(15:00)に業績修正を発表。24年5月期の業績予想を取り下げ、未定に変更した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、本日2024年９月２日付「有価証券報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出のお知らせ」にて公表しましたとおり、一部の広告売上取引における売上高及び原価の計上について、会計監査人より不適切な会計処理がある旨の疑義（以下「