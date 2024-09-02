「祝・ついに完成！35年目の『新・一番搾り』発表会」が2日、都内で行われ、CMキャラクターを務める女優の飯豊まりえ（26）、俳優の堤真一（60）、鈴木亮平（41）、賀来賢人（35）が登壇。ビールへの思いやその場で考案した新・一番搾りポーズを披露した。この記事の写真を見るビールが大好きという飯豊は、「実は初めて飲んだビールが『一番搾り』さんだったんです」と明かし、リニューアルした「新・一番搾り」については「前よ