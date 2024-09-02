ぜひ、話を聞きたかった人だ。4年前、岡山大学の定年退職を機に「共産党入党宣言」を発表した小松泰信さん（70）。農協協会の「農業協同組合新聞」電子版に「地方の眼力」のタイトルでコラムを書き続け、「言いたいことを言う」スタンスを崩さない。一方でユーモアのセンスにたけ、入党しても「党派色」のない語りが最大の魅力だ。【聞き手・三枝泰一】【写真で見る】都会の農家が宅地化圧力に耐え築いた役割――あえて「共産