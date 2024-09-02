9月7日の毎日新聞朝刊「今週の本棚」で掲載予定の本の主なラインアップを紹介します。これまでの「今週の本棚」?橋爪大三郎さん評『戦時から目覚めよ』（スラヴォイ・ジジェク著、富永晶子訳・NHK出版新書）?大竹文雄さん評『努力は仕組み化できる自分も・他人も「やるべきこと」が無理なく続く努力の行動経済学』（山根承子著・日経BP）?ジョエル・ヨースさん評『文房具の考古学東アジアの文字文化史』（山本孝文著・