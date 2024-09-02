シマノは、今使用しているビンディングシューズをキャンペーン対象店舗へ持ち込むと、シマノ サイクリングシューズすべてのモデルが、店頭価格からさらに希望小売価格(税込)の10%分割引した価格で販売するキャンペーンを実施する。実施期間は9月14日〜10月14日。適用条件は、サイクリング用ビンディングシューズ(サイズを問わず、シマノシューズ以外でも可。ただし左右両足が揃っているもの)に限り、シューズ1足の持ち込みにつき、