女優の伊藤沙莉が主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」（月〜土曜・午前８時）は３日に、第１１２話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）昭和３５年２月、いよいよ「原爆裁判」の口頭弁論が始まった。記者の竹中（高橋努）は雲野（塚地武雅）から裁判の記録を記事にしてほしいと依頼されていた。星家では寅子（伊藤沙莉）の体調が最近すぐれないのは更年期障害が原因ではないかと