ヤマモリの「タイクックガパオの素本場タイの辛さ」食品メーカーのヤマモリ（三重県桑名市）は2日、レトルトのタイカレーなどタイ料理の加工食品16品目を、12月2日出荷分から値上げすると発表した。原材料費や物流費の高騰が理由で、希望小売価格を13〜14％引き上げる。代表的な商品の「タイカレーグリーン」は399円から453円に、「タイクックガパオの素本場タイの辛さ」は237円から270円になる。ヤマモリはタイ料