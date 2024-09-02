歌舞伎俳優・市川團十郎さんとLil かんさい・嶋粼斗亜さんが、JAPAN THEATER「SEIMEI」Supported by 飯田グループホールディングス製作発表会見に出席しました。【写真を見る】【市川團十郎】Lil かんさい嶋粼斗亜に“ギャルピース“・“指ハート“教えられ大照れ「仲良くなれた」脚本の今井豊茂さんによる新作歌舞伎で、團十郎さんは“さまざまな方々が安倍晴明を演じていますから、すでにイメージがあるじゃ