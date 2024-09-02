エア・ドゥは、「ベア・ドゥアクリルキーホルダー」のカプセルトイを販売する。就航空港の11か所をモチーフにしたマスコットキャラクター「ベア・ドゥ」のアクリルキーホルダーで、全11種を用意する。カプセルトイとして1回500円（税込）で販売する。就航地の各空港で8月31日から10月20日までのうち1日限定で開催する「空の日」イベントのエア・ドゥ物販ブースで販売する。スープセットやベア・ドゥのぬいぐるみ等も販売する。