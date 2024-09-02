没入型展覧会「ミュシャ展〜アール・ヌーヴォーの女神たち〜」が、愛知・名古屋の金山南ビル美術館棟にて、2024年12月21日(土)から2025年2月2日(日)まで開催される。なお、大阪でも開催された巡回展だ。映像＆作品展示でミュシャの世界に没入アール・ヌーヴォーの代表的な画家・デザイナーとして知られるアルフォンス・ミュシャ。曲線や幾何学的な模様を使った華やかな作風から、“線の魔術師”などと高い評価を得ている。「ミュシ