【MLB】ダイヤモンドバックス 14−3 ドジャース（9月1日・日本時間2日／フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でスタメン出場したダイヤモンドバックス戦で8回、キケ・ヘルナンデスが野手登板した。キケは2球でスミスを打ち取ったが、爆速のライナーに驚いたような“きょとん”とした表情を見せていた。【映像】超遅球→弾丸ライナーの驚愕シーンドジャースは2回にルーキー左腕ウロブレスキがダイヤモンドバッ