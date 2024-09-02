集英社は、ジャンプマンガの魅力が詰まった毎年恒例のビッグイベント「ジャンプフェスタ2025」を、2024年12月21日・22日に幕張メッセにて開催する。また、9月30日より「ジャンプNAVI」アプリにて「スーパーステージRED付き入場チケット」の応募受付を開始する。入場無料。(c)SHUEISHA Inc. All rights reserved.「ジャンプフェスタ」は、集英社が発行する「週刊少年ジャンプ」「少年ジャンプ+」「Vジャンプ」「ジャンプSQ.」「最強