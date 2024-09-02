お笑いコンビ、オリエンタルラジオの藤森慎吾（41）が1日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。ラブラブな新婚生活について語った。藤森は今年4月に元タレントでインストラクターの女性との結婚を発表。出会って1年以内のスピード婚が話題を呼んだ。番組内では妻からラブラブな新婚生活が明かされた。番組側が事前に行ったアンケートで「藤森さんのかわいいなと思う瞬間は？」という質問に、藤森の妻は