【モデルプレス＝2024/09/02】モデルのゆうちゃみが8月31日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露し、反響が寄せられている。【写真】ゆうちゃみ、スリットから美脚のぞく◆ゆうちゃみ、甘めコーデで美スタイル披露この日「でじかめもれる」「今日はあまめ」というコメントを添え、デジタルカメラで撮影した私服姿を公開したゆうちゃみ。白のオフショルダートップスにデニムスカートを合わせ、普段のギャルファッションよりも甘