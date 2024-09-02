南海子公園にセッカの幼鳥北京市8月31日、北京南海子公園で撮影したセッカの幼鳥。（北京＝新華社配信/郭連友）【新華社北京9月2日】中国北京市大興区の南海子公園で8月31日、セッカの幼鳥がカメラに捉えられた。南海子公園にセッカの幼鳥北京市8月31日、北京南海子公園で撮影したセッカの幼鳥。（北京＝新華社配信/郭連友）南海子公園にセッカの幼鳥北京市8月31日、北京南海子公園で撮影したセッカの幼鳥。（北京＝新華社