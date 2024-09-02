BTS（防弾少年団）のRMと米ラッパーのミーガン・ジー・スタリオン（Megan Thee Stallion）が再びコラボする。RMとミーガン・ジー・スタリオンが一緒に歌った「Neva Play（feat. RM）」が9月6日午後1時（以下、韓国時間）にリリースされることが決定した。2日0時、ミーガン・ジー・スタリオンは自身のSNSを通じて「今まで聴いたRMの歌詞の中でも、指折りの良曲だ。彼がこのようなスタイルでラップをするのは初めて聴いた」と投稿し