ブラジル最高裁判所が、国内でのXのサービス停止命令を出し、ISPにXへのアクセスをブロックするよう命じました。もしユーザーがVPN経由でXにアクセスした場合、1日ごとに罰金が科されます。この状況に至った要因として、ブラジル最高裁判所でネットの誤情報との戦いを担当し、強い権力を持つアレクサンドル・デ・モラエス判事の存在が挙げられます。Who Is Alexandre de Moraes, The Judge Who Blocked Elon Musk's X In Brazilhtt