アジア株香港株大幅安、中国不動産市場の低迷予想以上に深刻か新世界発展が最大26億ドル赤字 東京時間14:01現在 香港ハンセン指数 17657.38（-331.69-1.84%） 中国上海総合指数 2824.50（-17.71-0.62%） 台湾加権指数 22232.70（-35.39-0.16%） 韓国総合株価指数 2685.18（+10.87+0.41%） 豪ＡＳＸ２００指数 8099.90（+8.04+0.10%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82592.00（+226.23