イスラエル通貨が下落、人質死亡受け労働組合が2日から全国的なストライキ実施へ イスラム組織ハマスに拘束されていた人質6人の遺体が発見されたことを受け、イスラエル最大の労働組合が2日から全国的なストライキを実施する。イスラエルでの混乱が懸念されておりイスラエル通貨シェケルは対ドルで0.7%下落。