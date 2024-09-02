中国宅配大手の申通快逓、１〜６月の純利益が倍増荷物を運ぶ申通快逓の配達員。（資料写真、北京＝新華社記者/任超）【新華社北京9月2日】中国宅配大手の申通快逓（STOエクスプレス）が8月30日に発表した2024年6月中間決算は、売上高が前年同期比13.0％増の215億6900万元（1元＝約21円）、純利益が2.0倍の4億3700万元、非経常項目を除く純利益が2.0倍の4億3700万元だった。営業活動によるキャッシュフローの純額は54.6％増の18億