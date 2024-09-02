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雛形あきこが夫の「現在」を明かし共演者驚き「優秀だなと思った」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 雛形あきこが2日の番組で、夫で俳優の天野浩成について明かした
  • 自身の運転手を務めていることを説明し、共演者からは驚きの声も
  • 天野の様子を見た野呂佳代は「優秀だなと思った」と運転手として評価した
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