石川県は２日、８月１日時点の人口推計を発表した。能登半島地震で大きな被害を受けた奥能登４市町の７月の人口減は前年同月比２．３倍の２８５人となり、流出に歯止めがかかっていない。地震後７カ月間の累計で見ると、人口減は前年同期比３．０倍の３５１５人。元日時点の４市町の人口（５万５２１３人）の６．４％に上る。内訳は輪島市１６６２人、珠洲市８７０人、能登町６０２人、穴水町３８１人。