ドリーム・アーツが大幅高で３日続伸している。午後１時ごろ、ＴＩＳグループのネクスウェイと共同で提供する多店舗オペレーション改革を支援するクラウドサービス「Ｓｈｏｐらん（ショップラン）／店舗ｍａｔｉｃ（テンポマティック）」の導入実績が、８月に６万店舗を突破したと発表しており、好材料視されている。 「Ｓｈｏｐらん／店舗ｍａｔｉｃ」は、一般的なグループウェアや単