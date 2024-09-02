■セブチ・ウォヌ、1ヶ月ぶりのインスタ投稿＆爆イケビジュにファン歓喜 【写真】オールバックスタイルのウォヌ（SEVENTEEN）/茶髪×前髪を下ろしたウォヌ SEVENTEEN（セブンティーン）のWONWOO（ウォヌ）が自身のInstagramを更新した。 8月1日以来約1ヶ月ぶりの投稿は、前回の茶髪で前髪を下ろした髪型から一変、ウォヌはダークトーンの髪をオールバックにし、額にかかる一筋の前髪がクー