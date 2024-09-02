ゴルフ用距離計測器「Shot Navi(ショットナビ)」シリーズを販売するテクタイトはショットナビの新製品として、1.4inch MIPカラー反射型液晶タッチパネルで直感的な操作を実現した腕時計型GPSゴルフナビ『Shot Navi Crest II Touch』を販売中！ Shot Navi『Shot Navi Crest II Touch』 ○商品名： Shot Navi Crest II Touch○価格： 39,930円(税込)○製品カテゴリ： 腕時計型GPSゴ