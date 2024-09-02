2024年12月21日(土)〜2025年2月2日(日)の期間、金山南ビル美術館棟(旧名古屋ボストン美術館)にて「ミュシャ展〜アール・ヌーヴォーの女神たち〜」を名古屋で開催します。 ミュシャ展〜アール・ヌーヴォーの女神たち〜  展覧会名： ミュシャ展〜アール・ヌーヴォーの女神たち〜会場： 金山南ビル美術館棟(旧名古屋ボストン美術館)(〒460-0023愛知県名古屋市中区金山町1-1-1 金山南ビル内)会期： 202