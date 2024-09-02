「D-VEC(ディーベック)」は、素材特性を活かした“軽量性と撥水性”がテーマのバックパック「D-VEC Field Backpack」を、2024年9月3日(火)より発売します。 D-VEC「D-VEC Field Backpack」  品名：D-VEC Field Backpack品番：VH-3BA45040カラー：ブラック素材：ナイロン100％(ユニチカ Celtech-EV)サイズ：W275mm×H1475mm×D190容量：30L重量：約745g価格：47,300円(税込)原産国：日本 「D-VEC(