Grape Marketingは、全国のiPhoneユーザー502名を対象に実施した最新の買い替え動向調査の結果を2024年9月2日(月)に発表！ Grape Marketing「iPhoneユーザーの買い替え動向調査2024」 Grape Marketingは、全国のiPhoneユーザー502名を対象に実施した最新の買い替え動向調査の結果を2024年9月2日(月)に発表しました。 本調査は、スマートフォン市場において、iPhoneユーザーの買い替え需要と利用傾向を明らか